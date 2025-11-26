Почти 236 тысяч зрителей посетили в 2025 году матчи на «Волгоград Арене»

На «Волгоград Арене» подвели итоги футбольного года. На главном стадионе Волгограда в 2025 году было сыграно 15 матчей, забито 30 голов, показано 68 желтых и красных карточек, сделано 116 замен. Матчи посетили 235 839 зрителей.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что игра «Ротора» и «Челябинска», которая состоялась 24 ноября, стала самой посещаемой по итогам 20-го тура Первой лиги. На последнем матче в Волгограде в 2025 году и заключительной встрече для Дениса Бояринцева на посту главного тренера «Ротора» побывали 8786 зрителей. Рекорд турнира до сих пор принадлежит «Ротору» - домашнюю игру волгоградской команды против «КАМАЗа» 14 сентября посетили 21118 болельщиков.