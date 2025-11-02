Общество

Михайловка оформила кредит в 60 миллионов

Общество 02.11.2025 19:45
Подведены итоги электронного аукциона на привлечение коммерческого кредита администрацией муниципального округа город Михайловка Волгоградской области. Как следует из информации сайта госзаказов, на аукцион была подана одна заявка, контракт будет заключен с исполнителем по максимальной цене – 24,3 миллиона рублей. Эти деньги будут выплачены из бюджета Михайловки за пользование кредитом в размере 60 миллионов рублей на срок до 730 дней. Средства чиновникам понадобились для погашения дефицита бюджета.

Ранее власти Михайловки пытались оформить займ в 65 миллионов рублей, за который они в качестве процентов готовы были выплатить больше половины привлеченных средств -  44,8 миллиона. Однако затем закупка была отменена, при этом о причинах отмены не сообщалось.




