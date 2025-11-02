Михайловка оформила кредит в 60 миллионов

Подведены итоги электронного аукциона на привлечение коммерческого кредита администрацией муниципального округа город Михайловка Волгоградской области. Как следует из информации сайта госзаказов, на аукцион была подана одна заявка, контракт будет заключен с исполнителем по максимальной цене – 24,3 миллиона рублей. Эти деньги будут выплачены из бюджета Михайловки за пользование кредитом в размере 60 миллионов рублей на срок до 730 дней. Средства чиновникам понадобились для погашения дефицита бюджета.
Общество 02.11.2025 19:45
0
02.11.2025 19:45
Ранее власти Михайловки пытались оформить займ в 65 миллионов рублей, за который они в качестве процентов готовы были выплатить больше половины привлеченных средств - 44,8 миллиона. Однако затем закупка была отменена, при этом о причинах отмены не сообщалось.
Без окон и дверей: волгоградцы жалуются на недоделанные остановки02.11.2025 21:29
Общество 02.11.2025 21:29
Михайловка оформила кредит в 60 миллионов02.11.2025 19:45
Общество 02.11.2025 19:45
«Люди скучают не по эпохе, а по своей молодости»: как живет и чем спасается волгоградская барахолка02.11.2025 19:01
Общество 02.11.2025 19:01
Спецслужбы проверили ж/д вокзал в Волжском02.11.2025 17:48
Общество 02.11.2025 17:48
Волгоградским потребителям за 9 месяцев вернули 14 млн02.11.2025 15:09
Общество 02.11.2025 15:09
Волгоградцы делятся «тайными» местами с работающим интернетом02.11.2025 12:53
Общество 02.11.2025 12:53
Почетный гражданин Волжского Геннадий Филимонов скончался на 86-м году02.11.2025 10:17
Общество 02.11.2025 10:17
Половина волгоградцев привилась от гриппа02.11.2025 09:47
Общество 02.11.2025 09:47
9 летевших на энергообъекты БПЛА сбили в Волгоградской области02.11.2025 08:30
Общество 02.11.2025 08:30
Заморозки до -5 и гололед обещают в Волгоградской области02.11.2025 07:51
Общество 02.11.2025 07:51
Военные отразили атаку БПЛА на энергообъекты в Волгоградской области02.11.2025 06:58
Общество 02.11.2025 06:58
Волгоградстат подсчитал количество жителей02.11.2025 06:43
Общество 02.11.2025 06:43
Рейсы из Антальи и Дубая на много часов задержаны в аэропорту Волгограда02.11.2025 06:18
Общество 02.11.2025 06:18
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 8-часового запрета02.11.2025 06:08
Общество 02.11.2025 06:08
Росавиация закрыла небо над Волгоградом, объявлена беспилотная опасность01.11.2025 22:33
Общество 01.11.2025 22:33