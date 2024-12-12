Дали заднюю? В Волгограде чиновники рассказали о причинах запуска и приостановки транспортной реформы





12 декабря в Волгограде состоялась пресс-конференция чиновников региональной и городской администраций, посвящённая резонансной инициативе властей по сокращению протяжённости пригородных маршрутов микроавтобусов № 123, 160, 159, 260, 174 и 110. Как уже сообщало ИА «Высота 102», после возмущения граждан облкомдортранс решил отложить нововведение до середины 2025 года, а также подробно раскрыть, в чём же заключается его необходимость и какие плюсы для пассажиров оно несёт.

В недолгий ящик

Мероприятие началось с неожиданного откровения. Выяснилось, что российский институт транспортного планирования готовит комплексную схему транспортного обслуживания населения волгоградской агломерации. Областные чиновники уже получили первые материалы, и, чтобы ещё раз взвесить те решения, которые принимались несколько месяцев назад о реформировании пригородных направлений, властям потребуется ещё примерно шесть месяцев.





- Решения эти должны быть сбалансированы и учитывать как интересы пассажиров, так и интересы перевозчиков, - подчеркнул заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Владимир Медведев.

Лихие девяностые позади?

По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, в девяностых и начале нулевых транспортная сфера находилась в состоянии хаоса. В частности, в Волгограде многие муниципальные маршруты не справлялись с нагрузкой. Поэтому так сложилось, что пригородные перевозки, связывающие областной центр с Волжским, Краснослободском и Городищем, были глубоко интегрированы в городскую транспортную сеть.

- В то время это действительно компенсировало нехватку подвижного состава городского транспорта. Пригородный маршрут, проходя по территории региональной столицы, в том числе перевозил и пассажиров, живущих и работающих в Волгограде. Сегодня ситуация налицо. Мы крайний раз 136 автобусов только одной партией приобрели, а в целом за последние годы автопарк транспортных предприятий обновлён на 221 автобус. И ведь они работают, - добавил Владимир Медведев.

По мнению чиновника, новый подвижной состав закрывает потребность города в транспортных перевозках. В связи с чем необходимость в столь глубокой интеграции межмуниципальных маршрутов в муниципальную транспортную сеть пропала.

Руководитель не уточнил, означает ли это, что, по его мнению, пригородные маршруты ездят по городу полупустые, однако добавил, что подвижной состав, используемый частниками, давно устарел и не идёт ни в какое сравнение с комфортабельностью нового общественного транспорта, закупленного для Волгограда.

Именно этим чиновники объяснили необходимость усечения сложившихся за многие годы пригородных маршрутов.

В свою очередь городские власти обратили внимание на низкую загруженность электротранспорта.





- Сейчас скоростной трамвай пока не вышел на полную мощность после ремонта, однако по предыдущему опыту его загруженность составляет всего 35%. Конечно, мы не стремимся довести этот показатель до 100%, но хороший запас по вместимости у нас есть и его нужно использовать, - рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев.

Кроме того, муниципалитет пообещал закупить в ближайшее время ещё 50 автобусов, 35 из которых будут среднего класса вместимости. Новый подвижной состав власти хотят направить на усиление периферийных маршрутов областного центра, в том числе в те районы, куда не получится доехать на скоростном трамвае.

Узел без узла

При этом, как выяснилось на пресс-конференции, несостоявшееся реформирование пригородных маршрутов должно было пройти без наличия подготовленных транспортно-пересадочных узлов, обустроенных для приёма и перераспределения пассажиропотоков.

- На сегодняшний день речь о строительстве транспортно-пересадочных узлов с терминалами, тёплыми остановками не стоит. Формально пересадочные точки, сопряжения пригородного транспорта с городским уже существуют. Они исторически сложились, - подчеркнул Владимир Медведев.

В свою очередь представитель администрации Волгограда подтвердил, что муниципалитет видит необходимость в строительстве пяти транспортно-пересадочных узлов, которые будут объединять сразу несколько видов транспорта. Но, по признанию чиновника, эти вопросы только предстоит решить в некой перспективе.

Золотая дорога

Ещё один вопрос, который на фоне отложенной реформы пригородного транспорта чиновники пообещали попытаться решить – удорожание проезда. Если и раньше дорога из Волжского или Краснослободска в Волгоград обходилась пассажирам в копеечку, то после укорачивания маршрутов и увеличения количества пересадок путь на работу или учёбу и вовсе становится золотым.

Помочь хоть как-то сгладить этот эффект чиновники предложили с помощью более активного внедрения транспортной карты «Волна» на пригородных маршрутах общественного транспорта, а также с помощью создания специального пересадочного тарифа, который позволил бы расплачиваться за проезд со скидкой при пересадке на муниципальный транспорт и наоборот.

При этом перспективы реализации соответствующих планов до конца не ясны. Всё дело в том, что существуют как технические сложности при реализации такого проекта, так и практические – многие пригородные маршруты работают по нерегулируемым тарифам.

Транспорт есть, да нельзя сесть

В общественной палате Волгограда приветствовали решение региональных властей отложить реформирование пригородного транспорта и обратили внимание на шквал жалоб, поступающих от жителей.





- В последние три-четыре дня в общественную палату поступает по 30-40 обращений, и это не только жители Волжского или Краснослободска. Очень много жалоб именно от волгоградцев. Они делятся опасениями, что запланированные изменения добавят им серьёзные неудобства. Особенно много вопросов с Советского, Кировского районов. Сегодня с утра пришло обращение от жителей Янтарного города, Краснослободска. В свою очередь мы попытались проанализировать поступающую информацию и пришли к выводу, что изменения в транспортной сфере неизбежны и необходимы, но они всё же должны быть цивилизованными, - обратился к участникам дискуссии председатель общественной палаты Волгограда Евгений Князев.

По мнению общественника, ситуация, когда решение властей вызывает столь болезненную реакцию горожан – тревожный сигнал, который нельзя оставлять без внимания.

- В Волгограде действительно произошло практически 100% обновление подвижного состава общественного транспорта. Мы видим новые автобусы, электробусы, троллейбусы. Сейчас выходит на полную мощность скоростной трамвай. Но в то же самое время, транспортная связанность города отсутствует, - добавил председатель общественной палаты.

Даже в текущем режиме работы общественного транспорта города-миллионника существуют очевидные проблемы. Одна из таких – массовый сход с маршрутов подвижного состава. В качестве примера общественный деятель привёл ситуацию в Родниковой долине.

- У нас ежедневно по 30 сходов с маршрута может происходить. В микрорайоне «Родниковая долина» заявлена частотность в 10 минут, при этом фактически жителям приходится стоять в очередях на конечных и 20, и даже 40 минут. В часы пик людям достаточно сложно воспользоваться общественным транспортом. Поэтому анонсированные ранее решения были, очевидно, преждевременными.

Также Евгений Князев выразил надежду, что обозначенные администрацией Волгограда планы по приобретению 50 новых автобусов помогут изменить ситуацию к лучшему, и если в 2025 году всё же и будет принято решение об урезании пригородных маршрутов, то областная столица встретит его во всеоружии.