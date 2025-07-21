26 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА на ж/д станцию под Ростовом





Из-за атаки украинских беспилотников и падения обломков на ж/д станции Каменоломни в Ростовской области с последующим пожаром произошла задержка 26 пассажирских поездов.

Как сообщает пресс-служба РЖД, для ликвидации пожара задействован пожарный поезд.

– Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов. Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью, – сообщили в компании.

В настоящее время в Ростовской области на месте происшествия развёрнут оперативный штаб. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что пожар охватио кровлю ж/д комплекса, из диспетчерской ьыли эвакуиррваны три человека. Предварительно, без пострадавших.

Информацию по поездам можно уточнить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).