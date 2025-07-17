Общество

В Волгограде столовую обязали оборудовать туалет для обедающих

Общество 17.07.2025 08:07
0
17.07.2025 08:07


Суд обязал ИП оборудовать столовую в соответствии с требованиями санитарного законодательства. В управление Роспотребнадзора по Волгоградской области обратился гражданин, который пожаловался на отсутствие туалета для посетителей и раковины в столовой, расположенной на улице Новодвинская, 22 в Волгограде.

При выездной проверке обоснованность жалобы подтвердилась. В столовой ИП Храмушиной Д.А. имеется зал для приема пищи, в котором размещено менее 25 посадочных мест.  Согласно требований санитарного законодательства, для предприятий общественного питания, имеющих менее 25 посадочных мест, необходимо наличие одного туалета для посетителей и персонала с входом, изолированным от производственных и складских помещений. Ведомство обратилось с иском в суд, в итоге Дзержинский районный суд требования РПН удовлетворил и обязал предпринимательницу оборудовать отдельный туалет с раковиной для посетителей и персонала.  Решение вступило в законную силу.

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.07.2025 09:50
Общество 17.07.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 07:39
Общество 17.07.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 06:27
Общество 17.07.2025 06:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2025 21:17
Общество 16.07.2025 21:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2025 19:33
Общество 16.07.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2025 19:08
Общество 16.07.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2025 18:24
Общество 16.07.2025 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2025 18:08
Общество 16.07.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2025 17:08
Общество 16.07.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2025 16:24
Общество 16.07.2025 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2025 16:16
Общество 16.07.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2025 15:27
Общество 16.07.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2025 15:15
Общество 16.07.2025 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.07.2025 13:55
Общество 16.07.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2025 13:44
Общество 16.07.2025 13:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:50
«Это было до мурашек»: хор священников из Пскова спел на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:42
В Волгограде три легковушки не поделили пр. МеталлурговСмотреть фотографии
09:21
В условиях аномальной жары надежность работы электросетей под контролем энергетиковСмотреть фотографии
09:07
«Атмосфера – кайф»: волгоградский «Ротор» провел открытую тренировку перед сезоном  Смотреть фотографии
08:07
В Волгограде столовую обязали оборудовать туалет для обедающихСмотреть фотографии
07:39
Школьник обгорел, пытаясь повторить каскадёрский трюк на мопедеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:26
В Волгограде появится должность спецпредставителя обладминистрацииСмотреть фотографии
06:27
За полгода животные покусали более 5,7 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
22:34
«Не совладал с нервами»: полиция задержала волгоградца, ударившего маму бойца СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
21:17
В Котово начался капремонт 8-километрового участка водовода за 435 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:37
Промышленник Олег Савченко: Роль государства в агроэкспорте возрастаетСмотреть фотографии
20:14
На видео попал момент наезда автомобиля на маленькую девочку в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Трагедия унесла жизни рабочих при проведении работ на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:33
Кондиционеры не работают в каждом десятом новом автобусе и трамвае в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:08
Волгоградцев приглашают поучаствовать в раскопках столицы Золотой ОрдыСмотреть фотографии
18:24
Даже голуби теряют сознание: фонтан влюбленных «досыхает» последние дни на ул. МираСмотреть фотографии
18:08
Детфонд закупил оборудование для волгоградских детей-инвалидовСмотреть фотографии
17:43
Порядок назначения главы Волгограда обдумают депутаты областного парламентаСмотреть фотографии
17:08
«Нужно больше находиться в стрессовых ситуациях»: в Волгограде выпускник пересдал ЕГЭ по математике на 100 балловСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за сутки два ребенка выпали из окнаСмотреть фотографии
16:24
У олигархов новые тренды? Яхту «Легенда Сочи» вновь заметили у ВолгоградаСмотреть фотографии
16:16
Троих мужчин нашли мертвыми в городе ВолжскомСмотреть фотографии
15:59
В Совфеде приняли закон о повышении пособия для беременных студентокСмотреть фотографии
15:59
МЧС на сутки продлило штормовое предупреждение для волгоградцевСмотреть фотографии
15:38
Т2 запустила безлимит на мессенджер MAXСмотреть фотографии
15:27
«Не доказал своё исправление»: серийному маньяку «Дракуле» отказали в УДО и переезде к маме в КамышинСмотреть фотографии
15:27
В Волгоградкой области семь пляжей признаны безопаснымиСмотреть фотографии
15:15
Приключения юных шахтёров: на Гремячинском ГОКе прошла экскурсия для детей работников предприятияСмотреть фотографии
14:45
«Наших матерей избивают в тылу»: боец СВО сообщил о нападении на его маму под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
1,7 млн рублей штрафа назначили подпольному табачнику за дачу взятки офицеру УФСБСмотреть фотографии
 