В Волгограде столовую обязали оборудовать туалет для обедающих

Суд обязал ИП оборудовать столовую в соответствии с требованиями санитарного законодательства. В управление Роспотребнадзора по Волгоградской области обратился гражданин, который пожаловался на отсутствие туалета для посетителей и раковины в столовой, расположенной на улице Новодвинская, 22 в Волгограде.
При выездной проверке обоснованность жалобы подтвердилась. В столовой ИП Храмушиной Д.А. имеется зал для приема пищи, в котором размещено менее 25 посадочных мест. Согласно требований санитарного законодательства, для предприятий общественного питания, имеющих менее 25 посадочных мест, необходимо наличие одного туалета для посетителей и персонала с входом, изолированным от производственных и складских помещений. Ведомство обратилось с иском в суд, в итоге Дзержинский районный суд требования РПН удовлетворил и обязал предпринимательницу оборудовать отдельный туалет с раковиной для посетителей и персонала. Решение вступило в законную силу.
Фото V102.RU (архив)