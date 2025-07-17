Школьник обгорел, пытаясь повторить каскадёрский трюк на мопеде





В Волгоградской области попытка школьников развлечься едва не закончилась трагедией. Несовершеннолетние разлили и подожгли на асфальте бензин, после чего по очереди начали повторять распространёный трюк из боевиков, пытаясь проехать через пламя на мопедах. Происходящее подростки снимали на видео. Однако первый же «смельчак» едва не сгорел заживо.





Судя по опубликованным кадрам, бензобак транспортного средства воспламенился, как только подросток оказался над пламенем. На несколько мгновений вокруг юноши вспыхнул огонь. Пострадавший тут же бросил мопед и вместе с друзьями отбежал в сторону, опасаясь взрыва.

Однако вскоре школьникам стало жалко свой байк, и они вновь побежали к нему, чтобы потушить остатки пламени. При этом ни воды, ни огнетушителей у горе-каскадёров не оказалось, и несовершеннолетние не придумали ничего лучше, как попытаться задуть пламя.

Главный «герой» ролика, оправившись от шока, почувствовал сильнейшую боль от ожогов и начал умолять друзей отвезти его к врачам. На видео оказались запечатлены обгоревшие ноги и руки несовершеннолетнего.

Ролик уже разошелся по telegram-каналам и вызвал волну обсуждений. Пользователи иронично сравнивают пострадавшего с Николасом Кейджем в роли объятого пламенем Призрачного гонщика. Кроме того, комментаторы задаются вопросом, откуда у ребят, которым на вид 12-13 лет, мопеды и почему они на каникулах предоставлены сами себе.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили, что проводят проверку по факту зафиксированного на видео происшествия.

Отметим, что достверно о том, в каком регионе случилось это происшествие, неизвестно. По информации медиков, в Воогоградской области в последние дни дети с подобными ожогами в больницы не поступали.

Фото и видео: Форум ЯП