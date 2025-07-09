Почти все марки бензина подорожали в Волгоградской области





За минувшую неделю в Волгоградской области произошел заметный рост цен на автомобильное топливо. Причем подорожали практически все виды бензина, а также дизель.

По данным Росстата, передает V102.RU, больше всего выросли цены на АИ-95 и АИ-92. Теперь литр этих марок стоит в среднем 64,29 и 57,83 рубля, что на 18 и 12 копеек больше, чем фиксировалось на предыдущей неделе.

На одну копейку также подорожало дизельное топливо - до 68,51 рубля за литр. Стоимость АИ-98 осталась на прежнем уровне - 85,25 рубля.

Напомним, представитель ФАС России на совещании с вице-премьером Александром Новаком призвал увеличить поставки бензина на биржевые торги для баланса рынка нефтепродуктов.