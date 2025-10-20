Полиция ищет в Краснодаре затопившего подъезд нагого «пожарного»





В Краснодаре полиция ищет мужчину, который залил водой подъезд многоэтажного дома, сообщает Привет-Ростов. По информации издания, «пожарный» находился в обнаженном виде при этом.

– Октябрьская ночь в одной из многоэтажек на улице Евгении Жигуленко в Краснодаре оказалась тревожной для жильцов. Мужчина, находившийся без одежды, сначала пытался «ремонтировать» электрощитки в подъезде, но его действия быстро приобрели более странный и опасный характер. Он достал шланг, включил воду и направил струю в замочную скважину чужой квартиры, – сообщают журналисты.

В результате действий неадеквата вода затопила часть подъезда. После того, как жильцы подняли шум, нагой «пожарный» скрался с места происшествия.

Фото: shedevrum.ai