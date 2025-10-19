В России задумались о 12-летке в школах





В России задумались об увеличении срока обучения в школах с 11 до 12 лет. Такую инициативу предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передает ТАСС. В своем заявлении он подчеркнул, что с каждым годом программа обучения усложняется, что ведет к некачественному усвоению материалов.

На данное предложение сразу же отреагировали в Министерстве просвещения РФ. В пресс-службе ведомства пояснили, что для такой серьезной реформы в образовании необходимо сначала оценить риски, поскольку нынешняя программа считается максимально сбалансированной и успешной для усвоения знаний школьниками.

- Существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка. Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества, - подчеркнули в министерстве в ответ на предложения замсекретаря Общественной палаты.

Также в ведомстве отметили, что образовательная система в стране позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов благодаря плану программы, в которой учитываются особенности развития каждого ребенка. Государственные образовательные стандарты и федеральные программы, по их мнению, обеспечивают качественное образование в каждой школе страны.