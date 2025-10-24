Парк Галицкого в Краснодаре по площади увеличат в два раза





В Краснодаре разработали проект восьмой очереди парка «Краснодар» Галицкого. Как сообщает Привет-Ростов, развитие территории предполагает расширение площади парка от Парка облаков до поселка Плодородного, что составляет более 80 гектаров. По данным издания, это больше, чем сейчас занимает общественная зона отдыха.

Уточняется, что проект подготовлен компанией, дружественной одной из структур, связанных с Сергеем Галицким.

– Проект предполагает многочисленные водоемы, зеленые аллеи и прогулочные зоны, которые станут естественным продолжением уже созданного ансамбля парка, – передает издание. – Территория будет включать крупные ландшафтные композиции и озелененные участки, создавая единую рекреационную зону на юге города.

Не исключено, что развитие парка затронет часть существующей промзоны в Краснодаре, согласно генеральному плану города.

После завершения строительства общая площадь парка «Краснодар» превысит 140 гектаров, что сделает его одним из крупнейших городских парков России.