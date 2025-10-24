Федеральные новости

Парк Галицкого в Краснодаре по площади увеличат в два раза

24.10.2025
В Краснодаре разработали проект восьмой очереди парка «Краснодар» Галицкого. Как сообщает Привет-Ростов, развитие территории предполагает расширение площади парка от Парка облаков до поселка Плодородного, что составляет более 80 гектаров. По данным издания, это больше, чем сейчас занимает общественная зона отдыха. 

Уточняется, что проект подготовлен компанией, дружественной одной из структур, связанных с Сергеем Галицким.

– Проект предполагает многочисленные водоемы, зеленые аллеи и прогулочные зоны, которые станут естественным продолжением уже созданного ансамбля парка, – передает издание. – Территория будет включать крупные ландшафтные композиции и озелененные участки, создавая единую рекреационную зону на юге города.

Не исключено, что развитие парка затронет часть существующей промзоны в Краснодаре, согласно генеральному плану города. 

После завершения строительства общая площадь парка «Краснодар» превысит 140 гектаров, что сделает его одним из крупнейших городских парков России.

12:32
Цифровое будущее: T2 запустила стипендиальный проект для студентов ВолГУСмотреть фотографии
12:20
«Засыпали камнями и пропали»: в Волгограде забуксовал ремонт на улице разведчика ЗоргеСмотреть фотографии
12:14
«Катюша, ну как так?»: в Волгограде похоронили скоропостижно скончавшуюся учительницу гимназии №4Смотреть фотографии
12:01
Замруководителя УФНС Наталья Киргизова ответила на самые злободневные вопросы волгоградцев по налогамСмотреть фотографии
11:00
ВОЛМА – призер всероссийской премии «Экспортер года 2025»Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде потушили пожар площадью 400 кв. метровСмотреть фотографии
10:47
Парк Галицкого в Краснодаре по площади увеличат в два разаСмотреть фотографии
10:21
В ноябре некоторые волгоградцы получат пенсию досрочноСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом водитель всмятку разбил Mercedes об автобус и погибСмотреть фотографии
08:57
В Госдуме задумались о возвращении зимнего и летнего времениСмотреть фотографии
08:33
Под Волгоградом подростку грозит срок за кражу продуктовСмотреть фотографииCмотреть видео
07:43
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде 27 октября простятся с матросом Алексеем КравцовымСмотреть фотографии
07:23
Волгоградские пенсионеры старше 70 лет смогут получить повышенные выплатыСмотреть фотографии
07:01
Туманы и дожди придут в Волгоградскую область в выходныеСмотреть фотографии
06:40
Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 6 часовСмотреть фотографии
06:24
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 5 часовСмотреть фотографии
06:15
Новый закон в действии: в приюте МБУ «Северное» появились первые пожизненные постояльцыСмотреть фотографии
22:46
Гандболистки «Динамо-Синары» в Волгограде уступили «Звезде» Смотреть фотографии
21:58
В Волгоградской области в 2026 году вырастет стоимость патентов для иностранцевСмотреть фотографии
20:51
Профессор Александр Воробьев вошел в число победителей премии «Здравомыслие»Смотреть фотографии
20:49
В Волгограде ищут проектировщика моста на остров Сарпинский через ВолгуСмотреть фотографии
20:07
Судья не увидел очевидного? Новый процесс по делу Геля стартует в ИловлеСмотреть фотографии
19:55
СФР сообщил семейным волгоградцам о дополнительных выходныхСмотреть фотографии
19:34
Столичного эксперта Аулова не допустили к присяжным на процессе по делу ПакаСмотреть фотографии
19:23
Под Волгоградом ликвидируют очаг опасной для человека инфекцииСмотреть фотографии
18:41
Путин предложил объявить 2027 год Годом географии в РоссииСмотреть фотографии
17:39
«Сказали, что мне помогать никто не обязан»: в Волгограде жена бойца СВО лишилась света и отопленияСмотреть фотографии
17:15
Приз – поездка в Арктику: стартовал конкурс для региональных ИТ-журналистов и блогеровСмотреть фотографии
16:57
В РЖД сообщили об отмене двух поездов Волгоград-Москва в ноябреСмотреть фотографии
 