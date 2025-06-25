В Волгоградской области сельская чиновница похитила 7 миллионов рублей

Прокуратура Алексеевского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Ее обвиняют в краже с банковского счета в особо крупном размере и в мошенничестве, рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Женщина, будучи бухгалтером у индивидуального предпринимателя, получив доступ к его мобильному приложению, похитила у своего начальника в период с января 2022 по июнь 2023 года более 4,2 млн рублей. Затем она устроилась заместителем главы администрации Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского района по бухучету, экономике и финансам, где попалась на другом преступлении.
С июля 2024 года по февраль 2025 года чиновница украла еще более 2,6 миллиона рублей, создав дополнительный реестр на выплату заработной платы на свое имя. Женщину уже уволили. В содеянном криминальный бухгалтер призналась. Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Фото V102.RU (архив)