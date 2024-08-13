Жители 19-этажного дома в Дзержинском районе Волгограда боятся подходить к контейнерной площадке из-за крыс, численность которых неумолимо растет.

- Крысы у нас давно, но в таком количестве, как этим летом, видим впервые. Они кишат прям. В управляющей компании нам говорят, что их травят. Не знаю, чем их травят, но их все больше и больше, - рассказала V102.RU жительница дома Татьяна Парнева. - Буквально вчера наблюдала, как крысы скакали по дороге. Жители уже боятся за машины, что погрызут проводку. Даже не знаем, что делать с этой напастью.





Полчища крыс, по словам женщины, обосновались на контейнерной площадке около третьего подъезда дома №42, расположенного на бульваре 30-летия Победы. Жильцы высотки весной этого года обращались с жалобой на засилье крыс в территориальное управление Роспотребнадзора. В своем ответе, которое есть в распоряжении редакции, ведомство указало, что факт наличия грызунов на придомовой территории по вышеуказанному адресу не подтвердился. Проверку осуществляли сотрудники подведомственного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» 15 мая текущего года.

Для разъяснения ситуации Роспотребнадзор направил запрос в управляющую компанию ООО «ЭС», которая обслуживает данный многоквартирный дом. УК заверила, что дератизационные работы в местах общего имущества проводятся регулярно. Согласно представленным сведениям, крыс по данному адресу травят каждый месяц в один день - 15 числа.

- Провести оценку качества дератизационных работ, в местах общего имущества жилого дома, не представляется возможным, так как согласно представленным документам отсутствуют акты эффективности работ, также не проводится ежемесячное обследование объекта по адресу: г. Волгоград, б-р 30 лет Победы, д. 42 с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, - цитата из ответа территориального управления Роспотребнадзора.

В адрес УК было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

Однако с тех пор, как уверяют жильцы высотки, крыс у них стало еще больше. В подтверждение своих слов они прислали видео, снятое в начале августа этого года. Аналогичное видео вместе с письмом жители направили и в прокуратуру, так как считают, что УК и Роспотребнадзор бездействуют и занимаются не решением проблемы, а отписками.

В управляющей компании «ЭС» информагентству сообщили, что ведут непрестанную борьбу с крысами на этой контейнерной площадке.

- Дератизация проводится постоянно, - заверил по телефону сотрудник УК. По его словам, в целом крыс этим летом много по всему городу.

- Они плодятся. Такое бывает, - пояснили ситуацию в управляющей компании.

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