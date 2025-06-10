В Волгограде потушили пожар у 3-й Продольной площадью 70 тыс. кв. метров





10 июня в Тракторозаводском районе Волгограда произошёл крупный ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, возгорание началось у СНТ «Дзержинец», который находится у 3-й Продольной магистрали.







- Наши дачи находятся на пересечении 3-й Продольной, а также дорог на Виновку и Ерзовку. Сначала пламя заметили у местной свалки. Ветром огонь погнало в сторону Продольной. Потом погода поменялась, а стена огня вновь пошла на нас, - рассказала журналистам одна из дачниц.

По словам волгоградки, из-за соседства СНТ с местом несанкционированного сброса отходов, пожары вблизи товарищества происходят с завидной регулярностью.

- Мы неоднократно обращались в правление СНТ, но нам отвечали, что эти земли не наши. Свалка — это бич многолетней давности, она тлеет круглый год, бывает стоит очень резкий запах, периодически она начинает возгораться, - продолжила женщина.

В этот раз дачников у огненной стихии отбили вовремя подоспевшие спасатели. Однако даже им не удалось быстро обуздать пламя.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Волгоградской области. По данным спасателей, подразделения действительно порядка четырёх часов ликвидировали крупный ландшафтный пожар на севере Волгограда.

- В 14:52 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе города Волгограда. СНТ «Дзержинец» в степном массиве горела трава. Пожарные подразделения 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19:40. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 7 га или же 70 тыс. кв. метров. На месте продолжают дежурить специалисты. Производится проливка очагов тления.

Отметим, несмотря на ликвидацию возгорания, дачники по-прежнему опасаются, что из-за свалки отходов пожар вновь может повториться. Садоводы уверены, что пока городские власти не обратят внимание на завалы отходов, опасность их участкам сохраняется.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»