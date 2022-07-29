В Волгограде жители СНТ «Дзержинец» продолжают жаловаться на удушающую вонь от расположенной поблизости свалки. По словам волгоградцев, полигон в километре от пересечения Третьей Продольной магистрали и трассы Волгоград-Саратов-Сызрань горит уже на протяжении последних двух лет, причем даже зимой.

Фотограф ИА «Высота 102» убедился, что свалка продолжает местами тлеть и сегодня. В мэрии, в свою очередь, точную дату, когда ликвидатор стихийного полигона займется работой, назвать затрудняются.





По словам жителей СНТ, за два года, которые они ждут решения проблемы, их здоровью и здоровью их детей, возможно, был нанесен серьезный вред. На все свои жалобы, говорят волгоградцы, до сих пор они получали лишь формальные ответы от чиновников и надзорных ведомств.

– Свалка горит уж скоро как два года. Раньше мы думали: напишем чиновникам – они примут меры. Ну сколько надо на решение такой проблемы? Год? Ан нет: горит эта свалка до сих пор и никаких мер никто не предпринимал, – говорит жительница Тракторозаводского района Татьяна. – Все ответные письма чиновников – отписки в чистом виде! Обидно за страну и за то, что эти люди поставлены отвечать за благополучие местных жителей. Стыдно за местную администрацию и надзорные органы.





Татьяна добавляет, что дым от горящей свалки травит не только жителей СНТ «Дзержинец», «прилетает» и жителям Латошинки.

– При определенном направлении ветра гарь летит и к элитному поселку. Мы знаем, что это дымит свалка, но, видимо, обитатели тамошних коттеджей думают, что дымит один из заводов Волжского, – иронизирует горожанка. – Какой вред здоровью нам был причинен за эти два года, трудно оценить, его нельзя измерить и ощутить. Этим чиновники и используются.





Тем временем, сообщает ИА «Высота 102», МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» 19 июля все же отыграло торги, выбрав подрядную компанию, которая вывезет с проблемного участка площадью 800 квадратных метров 195 кубометров мусора. Свои услуги подрядчик оценил в весьма скромную сумму – всего 308 749 рублей. К слову, других желающих разгребать тлеющий на глубине мусор не оказалось.