В Волгограде жители СНТ «Дзержинец» продолжают жаловаться на удушающую вонь от расположенной поблизости свалки. По словам волгоградцев, полигон в километре от пересечения Третьей Продольной магистрали и трассы Волгоград-Саратов-Сызрань горит уже на протяжении последних двух лет, причем даже зимой.
Фотограф ИА «Высота 102» убедился, что свалка продолжает местами тлеть и сегодня. В мэрии, в свою очередь, точную дату, когда ликвидатор стихийного полигона займется работой, назвать затрудняются.
По словам жителей СНТ, за два года, которые они ждут решения проблемы, их здоровью и здоровью их детей, возможно, был нанесен серьезный вред. На все свои жалобы, говорят волгоградцы, до сих пор они получали лишь формальные ответы от чиновников и надзорных ведомств.
– Свалка горит уж скоро как два года. Раньше мы думали: напишем чиновникам – они примут меры. Ну сколько надо на решение такой проблемы? Год? Ан нет: горит эта свалка до сих пор и никаких мер никто не предпринимал, – говорит жительница Тракторозаводского района Татьяна. – Все ответные письма чиновников – отписки в чистом виде! Обидно за страну и за то, что эти люди поставлены отвечать за благополучие местных жителей. Стыдно за местную администрацию и надзорные органы.
Татьяна добавляет, что дым от горящей свалки травит не только жителей СНТ «Дзержинец», «прилетает» и жителям Латошинки.
– При определенном направлении ветра гарь летит и к элитному поселку. Мы знаем, что это дымит свалка, но, видимо, обитатели тамошних коттеджей думают, что дымит один из заводов Волжского, – иронизирует горожанка. – Какой вред здоровью нам был причинен за эти два года, трудно оценить, его нельзя измерить и ощутить. Этим чиновники и используются.
Тем временем, сообщает ИА «Высота 102», МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» 19 июля все же отыграло торги, выбрав подрядную компанию, которая вывезет с проблемного участка площадью 800 квадратных метров 195 кубометров мусора. Свои услуги подрядчик оценил в весьма скромную сумму – всего 308 749 рублей. К слову, других желающих разгребать тлеющий на глубине мусор не оказалось.
Отчитаться о проделанной работе подрядчик, что интересно, должен фотоснимками. Желательно, говорится в контракте, приложить еще и скриншоты из системы ГЛОНАСС.
Редакция информационного агентства обратилась в администрацию Волгограда с просьбой назвать хотя бы приблизительные сроки, когда подрядная компания начнет разгребать мусор на проблемной территории. Однако на поставленный вопрос ответа по существу мы не получили.
– В соответствии с контрактом, ликвидация несанкционированной свалки на территории Тракторозаводского района в 1340 метрах юго-западнее перекрестка 3-й Продольной магистрали и автодороги Волгоград-Саратов-Сызрань должна быть проведена до начала октября текущего года, – сообщили в мэрию информацию, которая доступна журналистам в открытых источниках.
– Похоже, пойдем на рекорд: думаем пару лет ещё погорит, а там посмотрим, – разочарованно говорят горожане.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»