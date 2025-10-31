«Это просто подарок!»: смотрим на уютные кадры волгоградской осени

Осень в этом году выдалась в Волгограде очень теплой, длинной и по-настоящему уютной. Окутанные золотисто-красными листьями городские парки и скверы привлекали не только любителей пешей прогулки, но охотников за эффектными снимками.





Горожане отмечают, что такое обилие солнца, теплых дней и сочных красок в это время года – настоящий подарок. По прогнозу синоптиков, в первую неделю ноября в Волгограде погода будет еще радовать теплыми днями, а потом температура начнет падать.

А пока наслаждаемся кадрами прекрасной осени, которые «поймал» фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев.

















































Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»