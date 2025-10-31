Начало ноября обещает быть теплым и солнечным в Волгограде





Федеральный центр «Фобос» прогнозирует теплые и солнечные дни в Волгограде в начале ноября. Согласно данным, приведенным синоптиками, ветер будет преимущественно умеренным и южным, а столбики уличных термометров будут стремиться к отметке +12 градусов.

– 1 ноября в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Ночью и днем +9..11°, ветер северо-западный, умеренный, – говорится в прогнозе «Фобоса» на ближайшие дни. – 2 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью +7..+9°, днем +10..12°, ветер северо-западный, умеренный.

3 ноября прогнозируют солнечную погоду. Днем в Волгограде в этот день +10..12°, ветер юго-восточный, умеренный.

По предварительным данным, такая мягкая и теплая погода должна сохраниться в Волгограде до середины ноября. Ночные температуры не опустятся ниже +3 градусов.