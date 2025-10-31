



В Волжском завтра, 1 ноября, состоится презентация будущего фильма «Блогерши», для съемок которого был выбран Волжский. По информации администрации городского округа Волгоградской области, съемки стартуют 2 ноября и пройдут на нескольких городских локациях. В преддверии этого события в парке «Волжский» состоится зрелищное знакомство с фильмом, где все желающие смогут узнать, как принять участие в съемках массовых сцен.

Часть съемочной группы уже прибыла в Волжский, чтобы познакомиться с местами, где планируется снимать сцены фильма под рабочим названием «Блогерши». Содействие в подготовке съемок оказывает администрация города. Как рассказала режиссер и сценарист ленты Вера Соколова, сниматься фильм будет в два этапа.

- Первые сцены фильма мы снимем в Волжском. Это уютный, камерный город, который мне очень понравился. Второй этап пройдет в декабре в Москве. По сюжету юная девушка из Волжского в поисках самореализации решает освоить модную профессию блогера и переезжает в Москву, - поделилась режссер.

В пробах к картине участвовали известные актеры: Кристина Бабушкина, Тимур Ефременков, Иван Жвакин, Иван Охлобыстин, Влад Терских, Мария Михалкова-Кончаловская и Ева Авеева. Кто из них примет участие в съемках, станет известно на пресс-конференции, которая состоится в молодежном центре в парке «Волжский» 1 ноября в 10:00 ч. Ее участниками станут режиссер и сценарист Вера Соколова, генеральный продюсер фильма «Блогерши», генеральный директор Ассоциации импортозамещающих предприятий Сергей Ярутина, генеральный директор АНО «Формула-Чемпионат» Александр Ананьев, учредители MG Corporation Алексей Гинанов.