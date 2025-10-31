Общество

Московские киношники устроят презентацию фильма «Блогерши» в парке Волжского

Общество 31.10.2025 08:36
0
31.10.2025 08:36


В Волжском завтра, 1 ноября, состоится презентация будущего фильма «Блогерши», для съемок которого был выбран Волжский. По информации администрации городского округа Волгоградской области, съемки стартуют 2 ноября  и пройдут на нескольких городских локациях. В преддверии этого события в парке «Волжский» состоится зрелищное знакомство с фильмом, где все желающие смогут узнать, как принять участие в съемках массовых сцен.

Часть съемочной группы уже прибыла в Волжский, чтобы познакомиться с местами, где планируется снимать сцены фильма под рабочим названием «Блогерши». Содействие в подготовке съемок оказывает администрация города. Как рассказала режиссер и сценарист ленты Вера Соколова, сниматься фильм будет в два этапа. 

- Первые сцены фильма мы снимем в Волжском. Это уютный, камерный город, который мне очень понравился. Второй этап пройдет в декабре в Москве. По сюжету юная девушка из Волжского в поисках самореализации решает освоить модную профессию блогера и переезжает в Москву, - поделилась режссер.

В пробах к картине участвовали известные актеры: Кристина Бабушкина, Тимур Ефременков, Иван Жвакин, Иван Охлобыстин, Влад Терских, Мария Михалкова-Кончаловская и Ева Авеева. Кто из них примет участие в съемках, станет известно на пресс-конференции, которая состоится в молодежном центре в парке «Волжский» 1 ноября в 10:00 ч. Ее участниками станут режиссер и сценарист Вера Соколова, генеральный продюсер фильма «Блогерши», генеральный директор Ассоциации импортозамещающих предприятий Сергей Ярутина, генеральный директор АНО «Формула-Чемпионат» Александр Ананьев, учредители MG Corporation Алексей Гинанов.

После пресс-конференция на площадке у картинговой трассы пройдет мероприятие, посвященное началу съемок картины. Здесь будут представлены три тематических болида, волжане смогут пообщаться с пилотами – победителями и призерами российских и международных соревнований по автогонкам в классе «Формула 3» Игорем Яворовским, Юрием Григоренко и Владиславом Рябовым. Также состоится автограф- и фотосессия с актерами Владом Терских и Иваном Жвакиным. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.10.2025 09:36
Общество 31.10.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 08:23
Общество 31.10.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 08:12
Общество 31.10.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 08:04
Общество 31.10.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 07:15
Общество 31.10.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 06:55
Общество 31.10.2025 06:55
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 06:41
Общество 31.10.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 20:28
Общество 30.10.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 18:30
Общество 30.10.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 17:37
Общество 30.10.2025 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 17:17
Общество 30.10.2025 17:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.10.2025 17:02
Общество 30.10.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 16:58
Общество 30.10.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 16:57
Общество 30.10.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 16:31
Общество 30.10.2025 16:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:36
Под Волгоградом на гендиректора ветлаборатории, где делали отраву для собак, возбудили делоСмотреть фотографии
08:36
Московские киношники устроят презентацию фильма «Блогерши» в парке ВолжскогоСмотреть фотографии
08:23
Четыре беспилотника уничтожено ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
«Это просто подарок!»: смотрим на уютные кадры волгоградской осениСмотреть фотографии
08:12
Погибших на СВО двоих жителей Жирновского района похоронят 31 октябряСмотреть фотографии
08:04
Начало ноября обещает быть теплым и солнечным в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:15
Воздушное пространство над Волгоградом закрыли второй раз за суткиСмотреть фотографии
06:55
Продавцы отмечают падение спроса на товары в стилистике ХэллоуинаСмотреть фотографии
06:41
Режим беспилотной опасности сохраняется в Волгограде, план «Ковер» отмененСмотреть фотографии
21:59
Бастрыкин затребовал доклад о смертельном ДТП с молодежью в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:18
Госдума поддержала закон о сокращении дефицита медиковСмотреть фотографии
20:28
Новые «штаны», «петли» и полосы: под Волгоградом досрочно модернизировали 11 км трассы Р-228Смотреть фотографии
20:03
Волгоградские самбисты стали победителями турнира памяти воинов псковской 6-й ротыСмотреть фотографии
19:35
Волгоградцу вынесли приговор за огненную месть бывшему работодателюСмотреть фотографии
19:00
Полицейские в Москве задержали курьера с деньгами пенсионерки из ВолжскогоСмотреть фотографии
18:30
«Без души ничего не получится»: волгоградцы помогли Юрию Щербакову организовать концерт 4 ноябряСмотреть фотографии
18:11
СК расследует в Волгограде ДТП с гибелью детей в водоемеСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде над УК, заморозившей семью участника СВО, нависли тучиСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области прошли рейды на ж/д станцияхСмотреть фотографии
16:58
Врачи оценили состояние выживших в затонувшей машине детейСмотреть фотографии
16:57
Дрон-детекторы и УАЗы передали волгоградцы на СВОСмотреть фотографии
16:31
В Камышине передали награды родным пятерых погибших героевСмотреть фотографии
16:20
Волгоградцам выписывают штрафы за парковку из-за сбоев интернетаСмотреть фотографии
16:09
Акцию по высадке деревьев в Волгоградской области посвятят ветеранам СВОСмотреть фотографии
15:30
Речные маршруты сократят в Волгограде с 5 ноябряСмотреть фотографии
15:29
Кадровые решения для химпрома – в интеграции бизнеса и вузов Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
«Зарезал и вытолкнул за дверь»: в подъезде МКД в Волгограде нашли трупСмотреть фотографии
14:45
Опубликовано видео с места гибели двоих детей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Бочаров обсудил с силовиками противодействие киевскому режиму и грядущую зиму с чиновникамиСмотреть фотографии
14:23
Туляремия угрожает жителям 32 районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
 