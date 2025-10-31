Четыре беспилотника уничтожено ПВО в Волгоградской области





В Волгоградской области в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ.

Всего, по данным военного ведомства, над российскими регионами сбито 130 украинских БПЛА.

Отметим, что утром 31 октября губернатор региона Андрей Бочаров не выступал с официальными заявлениями по ситуации в регионе в связи с ночной атакой БПЛА.

В Волгоградской области на утро 31 октября сохраняется режим беспилотной опасности. С 07.07 мск второй раз сутки находится в закрытом режиме волгоградский аэропорт.