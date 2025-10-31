Крестный ход по центру Волгограда пройдет 4 ноября

В Волгограде 4 ноября в честь праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства пройдет крестный ход. Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, в 11:30 мск шествие с иконами, крестами и хоругвями начнется от Александро-Невского кафедрального собора на набережную.

Перед крестным ходом в соборе пройдет Божественная литургия и молебен.

Напомним, что в этот день также крестный ход пройдет и в Волжском. Шествие начнется в 11:00 от храма Святых новомучеников на улице Пушкина. По маршруту следования верующих будет временно ограничено движение.





