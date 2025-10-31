Погибших на СВО двоих жителей Жирновского района похоронят 31 октября

В Жирновском районе Волгоградской области сегодня, 31 октября, пройдет церемония прощания с двумя погибшими на СВО бойцами. По информации администрации района, в рабочем поселке Линево похоронят 27-летнего Андрея Попкова. А в Жирновске простятся с 31-летним Александром Супруновым.
- Наши земляки добросовестно, с честью выполнили свой воинский долг, проявив высокие чувства патриотизма и преданности родине, - говорится в некрологах.
Администрация района выражает соболезнование родным погибших военных.
Фото администрации Жирновского района