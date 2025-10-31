Под Волгоградом на гендиректора ветлаборатории, где делали отраву для собак, возбудили дело





Гендиректор ООО «Волгоградская областная производственная ветеринарная лаборатория» стал фигурантом уголовного дела. Соответствующая информация о возбуждении уголовного дела СУ СК по Волгоградской области поступила в межрегиональное управление Россельхознадзора. Руководитель коммерческой организации подозревается в производстве и реализации незарегистрированных лекарственных препаратов для ветеринарного применения без лицензии.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в 2024 году специалисты Россельхознадзора провели внеплановую документарную проверку лаборатории, по итогам которой были установлены факты реализации лекарственных средств без лицензии на сумму более 8 миллионов рублей.

В частности, здесь осуществлялось производство лекарственного препарата «Гранулы с римифоном» – в качестве действующего вещества в них использовался изониазид. Между тем, данные препараты, по данным открытых источников, используются для эвтаназии волков, лис, шакалов и бродячих собак. Вместе с этим «Гранулы с римифоном», «Изониазид» и «Римифон» отсутствуют в Реестре лекарственных средств для ветеринарного применения «Гален».

Всего лаборатория, расположенная в городе Дубовка, продала 97111 штук данного препарата 306 покупателям на общую сумму более 8 миллионов рублей.

Россельхознадзор обратился в арбитражный суд Волгоградской области, который установил что ООО «Волгоградская областная производственная ветеринарная лаборатория» нарушило обязательные требования в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. В судебном заседании представители ветлаборатории признали факт административного нарушения, однако просили считать его малозначительным. Но суд не согласился с этой позицией, посчитав, что производство и реализацию данного препарата несло угрозу жизни и здоровью людей. В итоге юрлицо было оштрафовано на 100 тысяч рублей. Решение арбитражного суда вступило в законную силу.

Теперь руководитель коммерческой организации подозревается уже по уголовной статье.





