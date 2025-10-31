В Волгограде сняли ограничения после повторного закрытия аэропорта





Волгоградский аэропорт заработал в штатном режиме после введенных утром 31 октября ограничений. План «Ковер» был отменен в 10:10 по московскому времени.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что воздушная гавань не принимала и не отправляла суда на протяжении семи часов – с 22.00 30 октября по 05.35 31 октября. Утром в пятницу воздушное пространство вновь было закрыто.

В Росавиации напомнили, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности пассажиров в условиях возможных атак.