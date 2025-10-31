Общество

В Волгограде сняли ограничения после повторного закрытия аэропорта

Общество 31.10.2025 10:18
0
31.10.2025 10:18


Волгоградский аэропорт заработал в штатном режиме после введенных утром 31 октября ограничений. План «Ковер» был отменен в 10:10 по московскому времени. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что воздушная гавань не принимала и не отправляла суда на протяжении семи часов – с 22.00 30 октября по 05.35 31 октября. Утром в пятницу воздушное пространство вновь было закрыто.

В Росавиации напомнили, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности пассажиров в условиях возможных атак.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.10.2025 14:34
Общество 31.10.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 14:00 Реклама
Общество 31.10.2025 14:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.10.2025 13:48
Общество 31.10.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:38
Общество 31.10.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:30
Общество 31.10.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:26
Общество 31.10.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 10:16
Общество 31.10.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 09:36
Общество 31.10.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 08:36
Общество 31.10.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 08:23
Общество 31.10.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 08:12
Общество 31.10.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 08:04
Общество 31.10.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 07:15
Общество 31.10.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 06:55
Общество 31.10.2025 06:55
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 06:41
Общество 31.10.2025 06:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:34
Ветеран ВОВ Петр Белоножкин скончался в Котово на 100-м году жизниСмотреть фотографии
14:20
Виновнику сорванного ремонта Дворца спорта выдали черную меткуСмотреть фотографии
14:07
Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
13:48
Доцент ВолгГМУ расшифровала персидское послание XIV векаСмотреть фотографии
13:44
Андрей Бочаров наградил за заслуги волгоградцевСмотреть фотографии
13:23
В Нижнем Новгороде спустили на воду третий «Валдай» для СаратоваСмотреть фотографии
13:09
Летчик Попов оценил перспективы аэропорта Платов в РостовеСмотреть фотографии
12:57
Сады Придонья в очередной раз присоединились к ПИРуСмотреть фотографии
12:38
Раритеты из семейных архивов жителей Сталинграда представили волгоградцамСмотреть фотографии
12:30
Мошенники просят волгоградцев проголосовать за их дочьСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцам напомнили о штрафах за езду на летней резине зимойСмотреть фотографии
11:58
Забившему до смерти отца жителю Михайловки вынесли приговорСмотреть фотографии
11:54
СК обвинил троих 16-летних подростков в диверсии на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Ряд пригородных поездов отменят в ноябре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Захват реки Бузан под Астраханью: прокуратура нашла виновных чиновниковСмотреть фотографии
11:01
«Жигули» снесло перед: пять человек пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом пьяный водитель пытался подкупить сотрудника ГАИ за 150 тысячСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
В Волгограде сняли ограничения после повторного закрытия аэропортаСмотреть фотографии
10:16
Крестный ход по центру Волгограда пройдет 4 ноябряСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом на гендиректора ветлаборатории, где делали отраву для собак, возбудили делоСмотреть фотографии
08:36
Московские киношники устроят презентацию фильма «Блогерши» в парке ВолжскогоСмотреть фотографии
08:23
Четыре беспилотника уничтожено ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
«Это просто подарок!»: смотрим на уютные кадры волгоградской осениСмотреть фотографии
08:12
Погибших на СВО двоих жителей Жирновского района похоронят 31 октябряСмотреть фотографии
08:04
Начало ноября обещает быть теплым и солнечным в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:15
Воздушное пространство над Волгоградом закрыли второй раз за суткиСмотреть фотографии
06:55
Продавцы отмечают падение спроса на товары в стилистике ХэллоуинаСмотреть фотографии
06:41
Режим беспилотной опасности сохраняется в Волгограде, план «Ковер» отмененСмотреть фотографии
21:59
Бастрыкин затребовал доклад о смертельном ДТП с молодежью в ВолгоградеСмотреть фотографии
 