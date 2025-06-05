Федеральные новости

Участникам СВО на бизнес-старте помогут в центрах «Мой бизнес»

Федеральные новости 05.06.2025 20:22
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05.06.2025 20:22


Участие центров «Мой бизнес» в сопровождении ветеранов СВО при открытии своего дела проработают в Минэкономразвития и Минфине. В частности, предполагается, то специалисты центров будут оказывать помощь участникам спецоперации при заключении ими социального контракта на бизнес-старте, а также затем в первые два года становления бизнеса. 

– Такую работу до 15 сентября поручил провести премьер-министр РФ Михаил Мишустин, – сообщает со ссылкой на Правительство РФ  ТАСС. к 

До 6 октября 2025 года должны быть подготовлены предложения для внесения изменений в законодательство РФ, согласно которым бизнес начинающих предпринимателей, ранее принимавших участие в СВО, будет наделяться статусом социального предприятия. 

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