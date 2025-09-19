Появилось видео момента наезда иномарки на двоих детей в Волжском





В Волжском Волгоградской области появилось видео наезда автомобиля Volkswagen Golf на 14-летнюю девочку и 5-летнего мальчика, переходивших пешеходный переход.





Напомним, ДТП произошло вечером 17 сентября на улице Дружбы. В момент наезда за рулем иномарки находилась женщина. Оба ребенка находятся были госпитализированы в больницу №7, где на данный момент проходят лечение.

На кадрах, которые были зафиксированы камерой дорожного видеонаблюдения, видно, как несовершеннолетние переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на большой скорости иномарка сбивает детей, которые из-за сильного удара отлетают на несколько метров и падают на дорогу.

Можно заметить, как один из пострадавших пытается встать, а второй лежит без движения. К месту ДТП на помощь сразу же сбежались очевидцы.

По информации областного комитета здравоохранения, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Видео: Powernet / vk.com