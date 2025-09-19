Общество

В Волгоградской облдуме предложили усилить контроль за коммунальщиками

Общество 19.09.2025 18:55



Депутаты Волгоградской областной думы обратились в Госдуму с предложением о внесении корректировок в КоАП РФ с целью усиления контроля для ресурсоснабжающих организаций и УК. Предлагается наделить органы госжилнадзора правом составлять протокол об административных нарушениях в отношении поставщиков ресурсов и управляющих организаций, не соблюдающих требования закона о размещении сведений в ГИС ЖКХ.

По мнению депутатов, инициатива будет способствовать предупреждению и пресечению правонарушений в сфере размещения информации в ГИС ЖКХ, повышению ответственности исполнителей за оперативность, а также увеличит объективность и полноту размещенных данных. 

Также в облдуме предложили обеспечить прозрачность коммунальных платежей путем введения для ресурсоснабжающих организаций и регоператора административной ответственности за нарушение порядка расчета размера платы за коммунальную услугу, а также закрепить за органами государственного жилищного надзора право по составлению соответствующих протоколов.

На сегодняшний день порядок определения размера платы за коммунальные услуги регламентируются правилами, утвержденными Правительством РФ. Расчет производит исполнитель – управляющая компания, а в случае прямого договора с поставщиком услуги – ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по обращению с ТКО. Они же обязаны производить перерасчет платы, которая была начислена с нарушениями. 

При этом для управляющих компаний несоблюдение данного порядка расчета оплаты за коммунальную услугу признается нарушением и является основанием для привлечения к административной ответственности, тогда как для РСО и регоператора такая ответственность не установлена в случае, если от граждан не поступило заявление о взыскании штрафа. Это приводит к многочисленным нарушениям прав потребителей и не позволяет органам применять меры реагирования к нарушителям закона.

– В региональную инспекцию Госжилнадзора поступают обращения от граждан по вопросам платы за коммуналку. Они касаются отсутствия перерасчета, необоснованного начисления суммы платежей, ошибочного применения норматива потребления и других неправомерных действий организаций коммунального сервиса. С подобными случаями сталкиваются не только жители многоквартирных домов нашего региона, но и других территорий. Конференция ЮРПА поддержала обращение волгоградцев, целью которого является установление эффективных мер административного воздействия за нарушение порядка расчета размера платы за коммунальные услуги, – рассказала председатель комитета облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике Татьяна Распутина. 

Ранее инициативы были рассмотрены и одобрены комитетом ЮРПА по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Напомним, конференция ЮРПА проходит сейчас в Волгограде.

Комментарии
