Происшествия

Дама за рулем изуродовала Lifan и покалечила пассажира под Волгоградом

Происшествия 05.06.2025 10:07
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05.06.2025 10:07

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области один человек пострадал в результате неумелого управления автомобилем местной жительницей.  Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП с опрокидыванием транспортного средства произошло накануне, 4 июня, в хуторе Тумак. 

По информации полицейских, находившаяся за рулем женщина не имела водительских прав, тем не менее села за руль, но не справилась с управлением. 

– По предварительной информации, в 07.00 4 июня водитель, не имеющий права управления, управляя автомашиной Lifan, напротив д. № 19 по ул. Центральной не справилась с управлением и совершила опрокидывание, – сообщили в Главке МВД России. 

Сама женщина, судя по всему, не пострадала, а вот в больницу был доставлен с места происшествия пострадавший пассажир. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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