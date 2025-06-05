Дама за рулем изуродовала Lifan и покалечила пассажира под Волгоградом

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области один человек пострадал в результате неумелого управления автомобилем местной жительницей. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП с опрокидыванием транспортного средства произошло накануне, 4 июня, в хуторе Тумак.

По информации полицейских, находившаяся за рулем женщина не имела водительских прав, тем не менее села за руль, но не справилась с управлением.

– По предварительной информации, в 07.00 4 июня водитель, не имеющий права управления, управляя автомашиной Lifan, напротив д. № 19 по ул. Центральной не справилась с управлением и совершила опрокидывание, – сообщили в Главке МВД России.

Сама женщина, судя по всему, не пострадала, а вот в больницу был доставлен с места происшествия пострадавший пассажир.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области