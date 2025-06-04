Расследования

Жена дважды осужденного Мелконяна попросила защиты из-за угроз убийством

Расследования 04.06.2025 13:31
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04.06.2025 13:31


Бывшая супруга дважды осужденного в Волгограде Арсена Мелконяна попросила защиты у правоохранителей. Как сообщает ИА «Высота 102», от убившего риелтора, а затем побывавшего в зоне СВО в составе ЧВК «Вагнер», но скоропостижно получившего ранение Мелконяна, ей и ребенку стали вновь поступать угрозы. 

Так, в частности, по данным издания «Блокнот Волгограда», со слов женщины, ее Арсен Мелконян вновь освободился после повторного суда и лишения свободы. Практически сразу он стал звонить бывшей жене, которая по данным «Высоты 102» бежала ранее в Армению, с угрозами о расправе. Женщина утверждает, что запись телефонного разговора уже передала сотрудникам правоохранительных органов.  

На ситуацию обратил внимание Александр Бастрыкин. В настоящее время, по данным Информационного центра СКР, собственную проверку уже начали сотрудники регионального следственного управления СК. 

– Председатель СК России поручил представить доклад о проверке по обращению жительницы Волгограда о совершении противоправных действий бывшим супругом в отношении нее и ребенка, – сообщили в ИЦ СКР, уточнив, что доклад должен представить руководитель управления Василий Семенов. 

Напомним, что первый срок Мелконян получил за убийство Романа Гребенюка в отделении банка в Центральном районе Волгограда. Из колонии после приговора он вскоре отправился на СВО, где ь быстро был ранен и отправлен в госпиталь. Помилованный Мелконян вернулся в Волгоград и стал сыпать угрозами в адрес бывшей жены, а также судьи, которая приговорила его сроку в колонии из-за убийство. Получив новое наказание в апреле 2024 года в виде 3 лет и 6 месяцев колонии, Мелконян и здесь быстро управился, оказавшись к этому моменту на свободе.  

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