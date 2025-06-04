Волгоградская экс-чиновница Елисеева обжаловала в суде Москвы свой арест

Бывший руководитель департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева, которая с 13 марта находится в СИЗО, обжаловала постановление о продлении до 6 августа текущего года срока содержания под стражей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку Басманного районного суда Москвы.

Дата судебного заседания по рассмотрению жалобы экс-чиновницы пока не назначена.

Напомним, что Анну Елисееву задержали в Волгограде и доставили в Москву, где 13 марта ей избрали меру пресечения в виде ареста на период следственных действий. Защита пыталась оспорить арест чиновницы, но мера пресечения была оставлена без изменений. 6 мая Басманный районный суд продлил срок содержания Елисеевой под стражей до 6 августа 2025 года. Экс-чиновница обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.