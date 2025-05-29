Избитого в магазине в Волжском пенсионера спасают в больнице Фишера





Врачи больницы имени Фишера спасают пенсионера, который был избит тремя молодыми людьми в магазине «Магнит» в Волжском, передает V102.RU со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

Как ранее сообщалось информагентством, чудовищное избиение произошло в ночь на 27 мая по адресу пр. Дружбы, д.72 «а». Парни в торговом зале вызывающе себя вели, а затем в ответ на замечание повалили и начали избивать ногами 56-летнего покупателя. Произошедшее засняла одна из камер видеонаблюдения в торговом зале.

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и гематому головного мозга, а также множественные переломы костей лицевого скелета.

- Сейчас волжанин получает всю необходимую медицинскую помощь в отделении нейрохирургии. Его состояние оценивается как стабильное, - добавили в облздраве.

Напомним, Волжский городской суд сегодня, 29 мая, отправил в СИЗО троих подозреваемых в возрасте 17 и 21 года. В судебном заседании 23-летний Матвей Пресняков и Никита Е. возражали против избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу и просили избрать домашний арест по месту их проживания. Несмотря на это, Волжский горсуд всех троих отправил в СИЗО на срок до 27 июля.