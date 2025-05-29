Общество

Mitsubishi Lancer изъяли у волжанина за 51 неоплаченный штраф

Общество 29.05.2025 20:40
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29.05.2025 20:40


Сегодня, 29 мая, в городе Волжском Волгоградской области в ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции изъяли иномарку местного жителя, который накопил 51 неоплаченный штраф. Как сообщили V102.RU  в региональном главке МВД, общая сумма штрафов составила более 60 тысяч рублей. 



Автомобиль нарушителя в ходе рейда был изъят судебными приставами в счет погашения долга. Всего только за день сотрудникам удалось выявить 15 владельцев, уклонявшихся от уплаты ране принудительного взыскания. В отношении всех нарушителей были составлены административные материалы. 

- Согласно действующему законодательству срок уплаты административного штрафа составляет 60 суток с момента вступления постановления в законную силу. Граждане, не оплатившие штраф в установленный срок, привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ - «Уклонение от исполнения административного наказания», - предупреждают жителей региона в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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