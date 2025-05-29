



Сегодня, 29 мая, в ходе масштабных рейдов в Городищенском и Иловлинском районах Волгоградской области силовики проверили работников теплиц и плантаций сельхозпроизводителей. Как сообщает V102.RU, 28 мигрантов были доставлены в РОВД для составления административных протоколов.

Напомним, силовые ведомства ранним утром нагрянули в теплицы, где трудятся иностранцы, около хуторов Паньшино и Качалино, а также в районе станицы Трехостровская и в теплицах, расположенных рядом с речкой Сакарка.

Правоохранители проверяли документы у сельхозрабочих, в частности, регистрацию и необходимые разрешения на трудовую деятельность.

Сотрудники ГУ МВД, УФСБ и Росгвардии в ходе рейда с целью установления иностранцев, незаконно пребывающих на территории региона, проверили в общей сложности 247 работников – из них оказался 81 мигрант.

По итогам масштабной проверки в РОВД было доставлено 28 человек. На них были составлены административные протоколы за нарушение пребывания на территории Российской Федерации иностранными гражданами и срока обращения за выдачей патента.

Также на дорогах региона сотрудниками ДПС было проверено 106 водителей. В отношении нарушителей составлено 5 административных материала.