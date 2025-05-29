В Волгоградской области развернули самолет рейса «Москва-Анталия‎» из-за жары в салоне





Летевший из Москвы в Анталию самолет авиакомпании Azur Air было решено развернуть в Волгоградской области из-за поломки на борту самолета. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident, на борту самолета начала повышаться температура.

- В Волгоградской области в 16:11 командир воздушного судна доложил о повышении температуры воздуха в кабине. Предпринятые экипажем меры результата не дали. КВС принял решение следовать на незапланированный запасной аэродром Самара, - рассказали авторы Telegram-канала.

Сигналы срочности и бедствия экипаж воздушного судна не объявлял. К счастью, борт благополучно приземлился в Самаре.