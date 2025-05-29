Какие законы вступят в силу в июне: коротко о главном





В первый месяц лета в России вступят в силу законы, которые помогут обезопасить жизнь россиян. По информации Госдумы РФ, в июне целый пакет законодательных новелл направлен на борьбу с кибермошенниками. Другие законы касаются поддержки участников СВО и их семей.

Борьба с мошенничеством

Банкам, госорганам, операторам связи и маркетплейсам с июня запретят рассылать информацию гражданам через иностранные мессенджеры. А смс-сообщения с кодом для доступа на Госуслуги теперь будут приходить только после телефонного разговора.

По задумке законодателей, это позволит избежать влияния мошенников на жертву. Все новые законы направлены на защиту граждан от аферистов.

Льготы для поступления в вузы и упрощение банкротства для участников СВО

23 мая уже вступил в силу закон, который позволяет детям участников спецоперации поступать по особым квотам в институты на программы бакалавриата и специалитета – без вступительных экзаменов.

Второй закон, который вступает в силу, касается упрощения процедуры внесудебного банкротства. Если размер долга у участника СВО составляет менее 1 миллиона рублей, отсутствует имущество, на которое можно наложить взыскание, то гражданин имеет право подать на банкротство по упрощенной системе.

Защита от недобросовестных производителей и поддержка бизнеса

С июня ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением. «Теневые» бизнесмены впредь не смогут уклоняться от проверок своих товаров и условий производства.

Для представителей малого и среднего бизнеса начнет действовать единый реестр, который позволит получать господдержку – льготные кредиты и другую помощь от государства.