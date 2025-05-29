



В Волгограде сегодня, 29 мая, в администрации региона состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между обладмином и волгоградским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Как сообщает ИА «Высота 102», представители науки в первуют очередь будут привлечены к реализации проекта по альтернативному обводнению Волго-Ахтубинской поймы. Однако соглашение предусматривает взаимодействие властей и ВНИРО и по иным вопросам.

Подписи под документом поставили в присутствии губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова заместитель губернатора Василий Иванов и директор ВНИРО Кирилл Колончин.

– Волгоградская область заинтересована в укреплении сотрудничества с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии в вопросах научно-практической реализации задач, связанных с сохранением, воспроизводством и рациональным использованием биологических ресурсов и их среды обитания, – подчеркнул Андрей Бочаров, обращаясь к Кириллу Колончину. – Наше сотрудничество приобретает особую актуальность в наши дни – в период наступившего маловодья в Волжском бассейне и подготовки к реализации масштабного экологического проекта, направленного на сохранение и обводнение Волго-Ахтубинской поймы – одного из крупнейших биосферных заповедников нашей страны. Рассчитываю на тесное взаимодействие и сотрудничество.

Колончин, в свою очередь, отметил, что волгоградский филиал ВНИРО изменил статус и формат работы. Теперь это Средневолжский филиал ВНИРО, деятельность которого распространяется на Саратовскую область, Татарстан и Пермский край.

– Взаимодействие с Волгоградской областью достаточно хорошее, мы можем выполнять совместную работу на высоком уровне. Нехватка воды сегодня – проблема всей Волги. Уверен, что проект, который недавно получил поддержку парламента, благодаря вашей моторике будет реализован. Будем вместе работать, – заверил директор ВНИРО.

Напомним, что проект альтернативного обводнения Волго-Ахтубинской поймы – независимо от сбросов Волжской ГЭС – предусматривает строительство системы ГТС и обводного канала. Ранее проект получил поддержку сенаторов в Совете Федерации. На его реализацию потребуются средства из федерального бюджета.