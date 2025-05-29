Волгоградская областная дума сегодня, 29 мая, приняла закон «Об увековечении на территории Волгоградской области памяти погибших при защите Отечества», инициатором которого выступил областной совет ветеранов, передает V102.RU.

Как пояснили в облдуме, этот закон сводит и систематизирует все действующие в регионе формы и мероприятия по увековечению памяти погибших защитников Родины в единый документ, дополняет их новыми положениями, разграничивает соответствующие полномочия органов государственной власти и местного самоуправления. Действующий ранее закон от 2003 года не отражал всей полноты работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, которая осуществляется на территории Волгоградской области, поэтому был разработан новый.

- В этом масштабном документе аккумулирован и систематизирован многолетний опыт региона в деле увековечения памяти погибших защитников Отечества, а кроме того, введены новые нормы и мероприятия с учетом корректировок федерального законодательства и тех стратегических задач, которые ставит руководство страны и области. Очень важно, что закон также распространяется на увековечение памяти героев – участников специальной военной операции, отдавших жизнь за будущее России, – подчеркнул председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин.

Фото из архива V102.RU