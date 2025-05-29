Депутаты Волгоградской облдумы ограничили работу «наливаек» в МКД

Депутаты регпарламента ввели запрет на розничную продажу спиртосодержащей продукции в точках общепита, которые находятся в МКД, если вход для посетителей расположен со стороны подъездов. Соответствующие поправки в региональное законодательство Волгоградская облдума утвердила сегодня, 29 мая, на очередном заседании, передает V102.RU.
Напомним, в прошлом году был принят федеральный закон, который разрешил органам власти регионов ограничивать торговлю спиртным при оказании услуг общественного питания. Речь идет о так называемых «наливайках» на первых этажах жилых многоквартирных домов. Во многих субъектах страны воспользовались этой возможностью. Теперь и в Волгоградской области вводятся дополнительные меры по ограничению деятельности таких заведений.
Принятым сегодня региональным законом предприятиям общепита, расположенным в МКД или на прилегающих к ним территориях, также запрещено продавать спиртные напитки с 23.00 до 10.00. Исключение составляют рестораны, бары, кафе, буфеты, реализующие в розницу алкогольную продукцию на основании лицензии. При обсуждении поправок депутаты подчеркнули, что данная законотворческая инициатива является откликом на обращения граждан, жаловавшихся на беспокойное соседство в виде подобных заведений.
Поправки в региональное законодательство, ограничивающие работу «наливаек», вступят в действие с 1 сентября 2025 года.
Фото V102.RU (архив)