Дожди и грозы смоют пыль с Волгоградской области после бури





В Волгоградской области после жары до +35 градусов в тени столбики термометров в начале июня опустятся до комфортных значений. Поспособствуют этому, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, кратковременные дожди и грозы. Они же смоют и пыль, которой покрылся регион во время последней бури.

В пятницу, 30 мая, существенных осадков в регионе не ожидается. Однако в Волгограде ветер стихнет – порывы не будут превышать 13 метров в секунду. Температура воздуха днем в пятницу – до +35 градусов в тени.

В субботу, 31 мая, в Волгограде существенных осадков не ожидается. По области могут пройти дожди и возможны грозы. В целом в этот день станет немного прохладнее – до +31 градуса в тени.

А вот 1 июня и в областном центре, и в районах Волгоградского региона ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров покажут днём от +24 до +26 градусов.