В двух селах Волгоградской области обнаружили смертельную инфекцию





Несколько очагов опасной инфекции зафиксировали в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном комитете ветеринарии, бруцеллез выявлен у домашнего скота в частных подворьях Калачевского и Даниловского районов.

Опасная инфекция была обнаружена в Голубинском и Сергиевском сельских поселениях. Оба очага были выявлены на территории в радиусах трех километров. На время действия ограничений больной скот придется забить. В этот период запрещается перемещение восприимчивых животных, использование продукции от скота, у которого обнаружена инфекция. А здоровым животным нельзя будет пить из водоема в течение трех месяцев после того, как в нем утоляли жажду больные.

Приказы вступают в силу с 29 мая этого года и продлятся до убоя последнего больного животного.