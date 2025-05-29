В Волгограде прошли рейды на железнодорожных станциях

Общество 29.05.2025 13:43
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29.05.2025 13:43
Профилактические рейды провели железнодорожники и сотрудники транспортной полиции в Волгоградской области в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!». По информации пресс-службе Приволжской железной дороги, рейды прошли на железнодорожных станциях Трубная, Бекетовская и Ельшанка с целью профилактики несчастных случаев в зоне движения поездов.
Волгоградцам напомнили о необходимости соблюдения правил личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, раздали тематические памятки, а также напомнили о штрафах за нарушение правил поведения на железной дороге, которые с 18 апреля 2025 года увеличились в размер.
Так, за повреждение защитных лесонасаждений или ограждений вдоль железнодорожных путей предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей. А за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, как и за переход в неустановленном месте, нарушителям придётся заплатить 500 рублей.
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