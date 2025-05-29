Общество

В Волгограде стартовал второй этап реконструкции трамвайных путей: фоторепортаж

Общество 29.05.2025 17:50
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29.05.2025 17:50


В Центральном и Дзержинском районах Волгограда начался второй этап реконструкции трамвайных путей. Подрядчики приступили к демонтажу старой рельсошпальной решетки на участке между улицами Краснознаменской и Волчанской.


– Главной целью проекта является повышение качества обслуживания пассажиров и обеспечение надежности функционирования транспортного узла. Рельсовая инфраструктура данного участка трамвайной линии нуждалась в серьезных изменениях, ведь значительная часть линий находится в эксплуатации много десятилетий подряд, – сообщили в АО «ЭлектроТранспорт Плюс».



Несмотря на временные неудобства, предусмотрены четкий график ремонтных мероприятий и сроки реализации проекта таким образом, чтобы минимизировать влияние на жителей. Для компенсации изменений в движении трамвайных маршрутов введен дополнительный автобусный маршрут №2А. Пассажиры смогут воспользоваться удобными альтернативными способами передвижения, сохраняя возможность оплаты проезда всеми доступными методами.

Перемены коснулись нескольких маршрутов трамваев. Три маршрута продолжили работу: трамвай №3 теперь будет следовать по маршруту «ул. КИМ – Обувная фабрика», усилившись дополнительной техникой. Маршрут №12 обеспечит связь между школой №36 и жилым районом «Жилгородок», став быстрее благодаря привлечению дополнительного количества составов. Тем временем временный автобусный маршрут №2А успешно заменил собой традиционный путь №2 («Школа №36 – Детский центр»).


Отметим, что проект осуществляется совместно силами администрации Волгограда, Волгоградской области и АО «ЭлектроТранспорт Плюс».



Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

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