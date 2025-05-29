В Волгограде стартовал второй этап реконструкции трамвайных путей: фоторепортаж





В Центральном и Дзержинском районах Волгограда начался второй этап реконструкции трамвайных путей. Подрядчики приступили к демонтажу старой рельсошпальной решетки на участке между улицами Краснознаменской и Волчанской.





– Главной целью проекта является повышение качества обслуживания пассажиров и обеспечение надежности функционирования транспортного узла. Рельсовая инфраструктура данного участка трамвайной линии нуждалась в серьезных изменениях, ведь значительная часть линий находится в эксплуатации много десятилетий подряд, – сообщили в АО «ЭлектроТранспорт Плюс».









Несмотря на временные неудобства, предусмотрены четкий график ремонтных мероприятий и сроки реализации проекта таким образом, чтобы минимизировать влияние на жителей. Для компенсации изменений в движении трамвайных маршрутов введен дополнительный автобусный маршрут №2А. Пассажиры смогут воспользоваться удобными альтернативными способами передвижения, сохраняя возможность оплаты проезда всеми доступными методами.

Перемены коснулись нескольких маршрутов трамваев. Три маршрута продолжили работу: трамвай №3 теперь будет следовать по маршруту «ул. КИМ – Обувная фабрика», усилившись дополнительной техникой. Маршрут №12 обеспечит связь между школой №36 и жилым районом «Жилгородок», став быстрее благодаря привлечению дополнительного количества составов. Тем временем временный автобусный маршрут №2А успешно заменил собой традиционный путь №2 («Школа №36 – Детский центр»).





Отметим, что проект осуществляется совместно силами администрации Волгограда, Волгоградской области и АО «ЭлектроТранспорт Плюс».









Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»