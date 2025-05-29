Geely бьет рекорды продаж: какие автомобили, доступные в Волгограде, покупают сами китайцы





С каждым годом автомобили китайских брендов набирают все большую популярность. Появление на дороге кроссовера с шильдиком Geely стало настолько же частым явлением, как и автомобили отечественных марок. Более того, многие поклонники российского автопрома уже пересели на машины из Поднебесной или все чаще присматриваются к их модельному ряду.

Попробуем разобраться, почему автомобили Geely пользуются хорошим и стабильным спросом. И что о флагманах бренда – Emgrand, Atlas и Monjaro думает народное жюри?

Geely — одни из самых продаваемых автомобилей в России

За период своего существования китайская компания Geely очень быстро стала одним из крупнейших автопроизводителей на мировом рынке. Согласно отчету Geely Auto о продажах за 2024 год, было реализовано 2,17 млн автомобилей. Международные продажи также отметились рекордными показателями: на зарубежных рынках своих владельцев нашли более 400 тысяч автомобилей Geely, что на 53% больше прошлого года.

Автоконцерн Geely Auto является единственным китайским производителем, вошедшим в десятку лучших мирового рейтинга по данным аналитической компании Focus2move. Автомобили Geely активно продаются более чем в 80 странах и регионах, в том числе непосредственно в самом Китае. По данным СarNewsChina за апрель 2025 года, самым популярным кроссовером в Поднебесной оказался Geely Monjaro с результатом 23,6 тысячи проданных машин.

Благодаря привлекательному дизайну и отличным динамическим характеристикам мировые продажи Geely Monjaro также отметились значительным ростом – 150% в годовом выражении. В свою очередь, компактный седан Geely Emgrand оказался в числе самых востребованных моделей своего сегмента в 9 странах.

В настоящее время официальная дилерская сеть Geely насчитывает около 900 предприятий по всему миру. Кроме того, у концерна Geely Auto есть сеть собственных высших учебных заведений и сеть по логистике компонентов и запасных частей. Все это гарантирует качество и надежное владение автомобилями.

Лидеры автомобильного рынка России

Первые китайские машины Geely в нашей стране появились больше 18 лет назад, а официальное представительство начало работать с 2011 года и сразу составило конкуренцию продукции АвтоВАЗа. Современная продуктовая линейка Geely включает восемь моделей. Часть из них поставляется напрямую из Китая, некоторые выпускают на заводе БелДжи в Беларуси.

Ежегодно Geely Auto занимает лидирующие позиции в российском рейтинге продаж. Такие успехи непосредственно связаны с высоким качеством продукции и разнообразием модельной линейки.

В 2024 году в линейке Geely появился новый компактный кроссовер Cityray, при этом в модельном ряду по-прежнему присутствуют кроссоверы Atlas, Monjaro и седан Emgrand, которые уже полюбились российской автопублике.

Monjaro — безусловный флагман бренда

С момента официальной премьеры Geely Monjaro в России весной 2023 года, согласно статистике регистрации, реализовано уже более 75 000 автомобилей. Флагманский кроссовер уверенно удерживает статус лидера в сегменте D-SUV, который закрепился за Geely Monjaro с января 2024 года. Также автомобиль неизменно входит в топ-10 самых популярных моделей на российском рынке.

По итогам апреля Geely Monjaro стал самым продаваемым импортным автомобилем в стране и самой популярной полноприводной иномаркой. Кроссовер пользуется высоким спросом не только у широкого круга частных покупателей, но и у корпоративных клиентов. С января по апрель 2025 года включительно Geely Monjaro занимает 1-е место по регистрациям в ГИБДД на юридические лица среди всех импортных автомобилей.









Вместительный полноприводный Monjaro задает стандарты качества и впечатляет исключительным вниманием к каждой детали. Отличается элегантным европейским дизайном, качественно отделанным салоном, а также обилием передовых систем безопасности и премиальных опций, определяющих высокий уровень защиты и комфорта для водителя и пассажиров.

Оценка автомобилей Geely российскими автовладельцами и экспертами

За время своего присутствия на российском рынке Geely получил признание как со стороны автолюбителей, так и со стороны экспертного сообщества, на протяжении двух лет оставаясь в фокусе внимания в сравнении с моделями конкурентов.

Как результат, модели Geely стали рекордсменами по числу полученных наград престижной ежегодной премии гран-при «За рулем» 2025:





• Практичный городской седан Geely Emgrand по мнению народного жюри стал победителем в категории «Компактные легковые автомобили». Кроме того, по итогам 2024 года Geely Emgrand стал самым продаваемым представителем своего класса в стране.





• Проходимый внедорожник Geely Atlas стал лучшим в категории «Среднеразмерный полноприводный кроссовер». Модель полюбилась народному жюри не только за оптимальное сочетание технических характеристик, но и за выразительный дизайн.

В Волгограде в официальном дилерском центре на ул. Землячки, 82Г представлен весь модельный ряд автомобилей Geely, прошедших сертификацию и адаптированных к российским условиям. В марте 2025 года официальный дилер – компания «А-Моторс» – стала частью глобальной российской группы «Автопрестиж».

Обновленный дилерский центр теперь предлагает полный комплекс услуг по приобретению и техническому обслуживанию автомобилей, обеспечению оригинальными запчастями и установке дополнительного оборудования.

Записаться на тест-драйв и самому проверить достоинства всех автомобилей Geely можно в официальном дилерском центре ООО «А-Моторс» по телефону (8442) 55-22-77 или приехав по адресу г. Волгоград, ул. Землячки, 82г.

Реклама. ООО «А-моторс», ИНН 3443088070