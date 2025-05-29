В ЦПКиО Волгограда готовятся к купальному сезону





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде в скором времени стартует купальный сезон. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, специалисты уже заканчивают подготовку развлекательного бассейна «Лагуна».

Бассейн площадью 2500 квадратных метров и глубиной 60 сантиметров уже постепенно начали наполнять водой, а вокруг него устанавливается необходимая для отдыха утварь. Перед открытием водный объект прошел комплексную модернизацию.

Вокруг бассейна заменили старое деревянное покрытие пешеходных зон на травмобезопасную резиновую плитку, а также обустроили настил из высокопрочного полиуретана на посадочных местах по периметру объекта.

- Перед началом купального сезона в водоеме модернизирована система водоподготовки, которая обеспечивает непрерывную циркуляцию воды. Новая система фильтрации позволит в 1,5 раза сократить время полного водообмена. Перед открытием в соответствии с требованиями будет проведена процедура исследования проб воды и смывов с поверхностей, - добавили в пресс-службе парка.

В скором времени здесь же появятся раздевалки, душевые кабинки, туалеты, на террасе установят навесы от солнца и урны, а также подготовят спрей-зону с различными фонтанами.

Фото: ЦПКиО