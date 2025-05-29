Происшествия

Бесстрашную лису сняли на видео в городе Волгоградской области

Происшествия 29.05.2025 21:10
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29.05.2025 21:10




Лисицу заметили в вечернее время жители Урюпинска на городских улицах. Хищника удалось снять на видео, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на паблик «Интересный Урюпинск».

Урюпинцы живо обсуждают появление дикого зверя среди многоэтажек столицы российской провинции. Большинство склоняется к тому, что лиса может быть больна бешенством, так как она не боится людей, что противоестественно для обитателя дикой природы. Но некоторые считают, что лиса забежала в город в поисках пропитания.

В любом случае жителям рекомендуют не приближаться к хищнице. В декабре 2021 года в поселке Горьковский Советского района Волгограда произошел трагический случай, когда лиса покусала троих женщин, после чего попала под машину. Выяснилось, что животное было больно бешенством. Заражения смертельной инфекции пострадавшим удалось избежать только благодаря тому, что они вовремя прошли курс лечения антирабической  вакциной. Перед нападением на людей лиса несколько дней бегала по улицам поселка и подходила прямо к подъездам жилых домов. 

Видео «Интересный Урюпинск» VK.com

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