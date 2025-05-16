



В городе Волжском Волгоградской области 16 мая отряды полиции и волонтеры вышли на поиски пропавшей еще в начале 2025 года 71-летней женщины. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, об исчезновении Елены Решетниковой родные сообщили 7 января, до сих пор о ее месте нахождения ничего неизвестно.

Ранее поисковики распространяли информацию о том, что Елена Решетникова – в девичестве Орлова – ушла в неизвестном направлении с улицы Лукунина в СНТ «Цветущий сад». Поступал сообщения, что женщину видели на рынке – ей купили хлеб, после чего она ушла и бесследно исчезла. Более какой-либо ценной информации не поступало.

– Сегодня поисковые группы, состоящие их числа сотрудников полиции и волонтёров, повторно провели обследование местности с целью отыскания возможных следов пропавшей, – сообщили в Главке МВД России по Волгоградской области.





Рост Елены Решетниковой 170 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Была одета в коричневую куртку и черные брюки.

Всех, кто мог видеть женщину, просят обращаться по телефонам:

8 (8443) 41-56-56; 8 (8443) 41-75-00 – дежурная часть Управления МВД России по городу Волжскому или 02;

8 (8443) 42-70-20; 8 (8443) 42-70-80 – дежурная часть Отделения полиции УМВД России по городу Волжскому;

89377070077 сотрудник полиции, занимающийся розыском.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области