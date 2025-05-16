



В Волгограде накануне, 15 мая, стартовал чемпионат России по пляжному волейболу. Стадион «Динамо» уже третий год подряд принимает крупнейший национальный турнир с участием сильнейших представителей данного вида спорта нашей страны, среди которых значатся чемпионы мира и Европы. В первый день соревнований на нескольких песчаных кортах прошли игры квалификации, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, в 2024 году этап чемпионата России также прошел в мае. И организация тура в городе-герое была признана успешной, что и позволило Волгограду вновь принять баталии национального чемпионата в год 80-летия Великой Победы.





Уже с самого начала чемпионата зрителей, собравшихся в большом количестве на трибунах стадиона, ожидали жаркие и захватывающие поединки как в мужской, так и женской части турнира. В отборочном раунде Волгоград был представлен дуэтом Павел Шалатов - Иван Сарычев, которым противостояли Никита Кузьмин и Арсений Красавин из московской команды «Динамо-Водный стадион».





Первый сет в упорной борьбе остался за хозяевами, которых активно поддерживали болельщики - 21:19. К сожалению, следующую партию столичные спортсмены оставили за собой - 21:12. Все решилось на тай-брейке, где Кузьмин и Красавин сломили чашу весов в свою пользу - 15:10. В итоге со счетом 2:1 победу в матче одержала московская пара участников, квалифицировавшая в групповой этап. Таким образом, Волгоград уже на предварительной стадии лишился одного из четырех своих представленных дуэтов на домашнем этапе.





В других противостояниях матчи получились не менее событийными. Так, например, дуэт Владислав Аксенов - Иван Чупринов из столичной «Академии» оказался сильнее Дениса Косенко и Евгения Федоренко из питерского «Зенита».





Владислав Аксенов в интервью корреспонденту V102.RU рассказал о высоком уровне турнира.

- Цель - только первое место. Как иначе может быть? Тяжело шла подготовка к турниру, только восстановился от травмы. Еще колено беспокоит. Буквально 2-3 тренировки провел перед стартом чемпионата России. Шикарные условия в Волгограде. Хорошая организация и место. Песок хороший. Каждый год удается погулять по городу. Набережная красивая, на Мамаев курган ездили. Что касается спортивной составляющей, то квалификация не нравится никому. Потому что приехал, оплатил гостиницу, а тут попадется неприятная команда, и сразу можно завершить турнир. Но это неизбежность. Очень хорошо, что в этом году волгоградский этап провели в середине мая - погода комфортная. В 2023 году тур здесь проходил в августе, было невыносимо жарко, - отметил столичный спортсмен.





Уже в первый день чемпионата России болельщики на стадионе «Динамо» получили массу положительных эмоций от интересных матчей и бескомпромиссной борьбы на песчаных кортах. 16 мая пройдут встречи группового этапа, где хозяева на домашних соревнованиях будут представлены тремя парами участников: Валерий Дурнин и Артем Девятов, Сергей Исаков и Никита Попов у мужчин и дуэт из команды «Волжаночка», Кристина Лянник и Юлия Глянцева у девушек. Затем «пляжники» в плей-офф разыграют медали первого этапа чемпионата России. Первый тур соревнований завершится в воскресенье, 18 мая.

































































































Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев