Судья в отставке Александра Любченко скончалась в Волгограде

Спорт 15.05.2025 15:16
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15.05.2025 15:16
В Волгограде скончалась судья Центрального районного суда в отставке Александра Александровна Любченко. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Александры Александровны не стало 14 мая. Ей было 64 года.
Стаж работы в судебной системы Александры Любченко составлял 37 лет. Она родилась в Астраханской области, начала трудовую карьеру машинисткой первого разряда отдела юстиции Астраханского облисполкома. Успела поработать кладовщиком, секретарем комсомольской организации, также некоторое время трудилась в должности машинистки по секретной переписке в военной части.
Закончив в 1986 году Всесоюзный юридический заочный институт в Москве по специальности «Правоведение», Александра Александровна начала свой путь в юридической профессии, устроившись стажером адвоката. После чего стала членом Сурхандарьинского областного суда Республики Узбекистан.
Вернувшись в Россию, поступила на службу в областную прокуратуру, где занималась надзором за соблюдением законов в судах по уголовным делам. В 1998 году Указом Президента Российской Федерации была назначена судьей Городищенского районного суда Волгоградской области, а в 2009 году – судьей Центрального районного суда Волгограда. В Центральном райсуде она отработала 14 лет.
За годы работы Александра Александровна зарекомендовала себя как опытный и уважаемый специалист, пользовавшийся высоким авторитетом среди коллег, говорится в некрологе областного суда.
Фото объединенной пресс-службы судов
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