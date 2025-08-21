Происшествия

В Михайловке полицейские нашли прыгающих по машинам детей

21.08.2025
Полицейские установили личности троих детей, которые прыгали по машинам и разбили лобовое стекло на одном автомобиле. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, правонарушение было установлено в результате мониторинга интернета, где была выложена видеозапись с «забавами»  мальчиков. К ответственности за проделки своих чад теперь привлекут их родителей – на них составят административные материалы.

Ранее видеозапись появилась в телеграм-канале «Новое время Михайловка». На кадрах зафиксировано, как трое детей запрыгивали на капоты двух припаркованных автомобилей. Один из мальчиков целенаправленно бил по стеклу «семерки». При этом детей не испугала одна из жительниц дома №43 по ул. Обороны, увидевшая  из окна это безобразие и попытавшаяся его остановить. Мальчишки сначала разбежались, но потом вернулись  и продолжили свое дело.

Видеоролик с юными хулиганами вызвал возмущение у жителей Михайловки, потребовавших в обсуждении этого инцидента строгого наказания детей и их родителей.

Видео Новое время Михайловка t.me

