Волгоградцы гордятся первым грибным урожаем





Любители «тихой охоты», наконец, дождались своего часа. Если из-за жары, которая долгое время стояла в Волгоградской области, походы в лес были малоперспективны, то сейчас, с понижением температуры и после прошедших дождей без «улова» уже не останешься.

Жители северных районов Волгоградской области еще с начала августа делают запасы грибов на зиму, а волгоградцы лишь недавно приступили к освоению близлежащих территорий и отправляются на «тихую охоту» в Среднеахтубинский, Ленинский, Городищенский, Калачевский и Суровикинский районы.



В лукошках любителей этого вида отдыха оказываются грузди, дубовики, польские, бело-польские, белые, подберезовики и подосиновики, есть и маслята. Своими успехами волгоградцы с удовольствием делятся в соцсетях.



Сейчас самое время прогуливаться по лесу с корзинкой – не так жарко и практически нет комаров и клещей.



Фото V102.RU



