Волгоградцы гордятся первым грибным урожаем

21.08.2025
Любители «тихой охоты», наконец, дождались своего часа. Если из-за жары, которая долгое время стояла в Волгоградской области, походы в лес были малоперспективны, то сейчас, с понижением температуры и после прошедших дождей без «улова» уже не останешься.

Жители северных районов Волгоградской области еще с начала августа делают запасы грибов на зиму, а  волгоградцы лишь недавно приступили к освоению близлежащих территорий и отправляются на «тихую охоту» в Среднеахтубинский, Ленинский, Городищенский, Калачевский и Суровикинский  районы.

В лукошках любителей этого вида отдыха оказываются грузди, дубовики, польские, бело-польские, белые, подберезовики и подосиновики, есть и маслята. Своими успехами волгоградцы с удовольствием делятся в соцсетях.

Сейчас самое время прогуливаться по лесу с корзинкой – не так жарко и практически нет комаров и клещей.

10:41
«Пожар продолжается, рвутся авиабомбы, мины»: ФСБ рассекретила документы о кровавых бомбардировках СталинградаСмотреть фотографии
10:34
От кабины ничего не осталось: в Волгограде водитель «Газели» чудом выжил после тарана поливальной машиныСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом пассажирка китайского седана погибла в ДТП с деревомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
«Она обожала кинематограф»: скончалась ветеран и старейший киновед Волгоградской области Зоя ФинкельштейнСмотреть фотографии
10:02
Эксперты предупредили волгоградцев о росте цен на техосмотр автомобилейСмотреть фотографии
09:21
В Михайловке полицейские нашли прыгающих по машинам детейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Волгоградские шахматисты выиграли международный турнир в КазаниСмотреть фотографии
08:26
Помидоры резко подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:54
«Матч за трофей»: ЦСКА и Зенит разыграют Суперкубок РФ по гандболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:38
Волгоградская область стала чемпионкой по сбору бахчевыхСмотреть фотографии
07:31
Минобороны: над регионами России уничтожили 49 БПЛАСмотреть фотографии
07:16
«А как на самом деле?»: Росстат назвал новые цены на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:04
Аэропорт Волгограда заработал спустя 8 часовСмотреть фотографии
06:47
Вредители точат 740 га волгоградских лесовСмотреть фотографии
06:25
Волгоградцы гордятся первым грибным урожаемСмотреть фотографии
06:08
На юге Волгограда 68-летний мужчина сгорел в своем домеСмотреть фотографии
05:55
В аэропорту Волгограда задержаны 5 авиарейсов, 1 отмененСмотреть фотографии
21:38
В Волжском вручили награды родным 12 погибших участников СВОСмотреть фотографии
21:22
В реке Бузулук Волгоградской области утонул мужчинаСмотреть фотографии
20:57
Гендиректор СК «Ротор» Андрей Кривов: «Слухи об отставке Бояринцева – спекуляции»Смотреть фотографии
20:55
Почти 1,4 тыс. участников СВО зарегистрировались кандидатами на осенних выборахСмотреть фотографии
20:44
В школах Михайловки проведут учения на случай нападения террористовСмотреть фотографии
20:34
Подрядчик по-крупному проворовался на строительстве незримого забора и домов в «Юном ястребе»Смотреть фотографии
19:34
«Ну не может человек 21 час спать!»: мать двоих детей впала в кому в поезде Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
18:47
Убегавших по полям мигрантов настигли волгоградские силовики с БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Валерию Кроман утвердили на посту главы ГосжилнадзораСмотреть фотографии
17:36
40 рублей за поездку? Власти Волгограда готовятся к повышению тарифов на проездСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом задержали врача-терапевта за выдачу фиктивных больничныхСмотреть фотографии
17:08
В Волжском эвакуировали посетителей ЦУМаСмотреть фотографии
16:48
Пенсию в повышенном размере получают 14 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
 