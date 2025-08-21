Вредители точат 740 га волгоградских лесов

В Волгоградской области действуют очаги насекомых-вредителей и болезней леса на общей площади более 17000 га, в том числе на участках площадью более 740,7 га, по мнению специалистов филиала ФБУ «Рослесозащита»- «ЦЗЛ Волгоградской области» требуется обработка зараженных участков.
В частности, очаги рыжего соснового пилильщика обнаружены на территории более 6094,3 га. Хуже всего ситуация в Новоаннинском, Подтелковском и Урюпинском лесничествах Волгоградской области.
Пильщик сосновый обыкновенный точит деревья в Быковском лесничестве, пилильщик-ткач красноголовый - в Михайловском, а пилильщик-ткач звездчатый - в Ольховском.
Среди листогрызущих насекомых преобладают очаги зеленой дубовой листовертки в насаждениях площадью более 6300 га, однако в настоящий момент проведение обработок лесов не требуется, считают специалисты. Наибольшие очаги вредителя сосредоточены в Среднеахтубинском лесничестве.
Также на территории лесного фонда региона отмечаются очаги непарного шелкопряда, пяденицы-обдирало обыкновенной, листоеда ильмового и шелкопряда дубового темнокрылого.
В то же время очаги болезней леса занимают 23,6 га. Представлены они, в основном, корневой губкой, голландской болезнью ильмовых пород и расположены большей частью в Руднянском лесничестве. В насаждениях площадью 23 га необходимо проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.
Осенью специалисты проведут инвентаризацию очагов вредителей, чтобы определить объемы работ по обработке лесов на следующий год.
Фото Центр защиты леса