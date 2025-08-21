



В России разработана новая версия методики расчётов стоимости техосмотра автомобилей. По информации «Парламентской газеты», поправки в документ были подготовлены экспертами ФАС и направлены на индексацию расценок с учётом инфляции, а также обоснованных издержек организаций, оказывающих соответствующие услуги. В результате стоимость осмотра машины с 1 января 2026 года может ощутимо подрасти.

- С учетом всех этих факторов при расчете предельного размера платы на следующий год техобслуживание машин типа М1 (легковые авто, имеющие не более восьми пассажирских мест) не может стоить ниже 1363 рублей, М2 (автомобили, имеющие более восьми пассажирских мест при разрешенной массе не более пяти тонн) — 1977 рублей, М3 (больше восьми мест и свыше пяти тонн) — 2389 рублей, - сообщают журналисты.

Согласно информации члена общественного совета при Минтрансе РФ Игоря Моржаретта обновлённая тарифная сетка предусматривает рост стоимости примерно на 50%.

Примечательно, что в Союзе операторов техосмотра инициативу ФАС не оценили, подчеркнув, что диагностика автомобиля включает в себя большой объём работ и столь скромную индексацию вряд ли мастерские заметят. Организации, работающие в отрасли, предпочли бы, чтобы ценообразование для техосмотра автомобилей было бы отдано на откуп рынку и происходило естественным, конкурентным путём.

Фото из архива ИА "Высота 102"